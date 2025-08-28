Conmoción: Encerraron y asaltaron a una jubilada en Villa Carlos Paz

Una jubilada de 83 años fue víctima de un asalto violento ocurrido este jueves 28 de agosto en la ciudad de Villa Carlos Paz. Un delincuente la sorprendió mientras barría la vereda de su casa, la encerró en el baño y se apoderó de todos los elementos de valor que había dentro de la propiedad.

El hecho ocurrió esta tarde en un domicilio ubicado en la calle Atahualpa, tomó intervención la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla y se busca intensamente al malviviente.

La víctima dijo que el sujeto, de aproximadamente 30 años de edad, se aproximó a ella, le manifestó que estaba buscando inmuebles para alquilar y le pidió un vaso de agua. Cuando la mujer entró a la vivienda, el ladrón la siguió y la sujetó por detrás.

Se hizo con alhajas, una computadora y algunas pertenencias de su hijo, como un equipo de moto completo, camperas y zapatillas. Metió las cosas dentro de bolsas de consorcio y una mochila y antes de abandonar la casa, se cambió con la ropa robada. Cuando estaba por irse, encerró a la mujer en el baño y amenazó con volver.

Afortunadamente, una vecina escuchó los gritos y rompió la puerta para que pueda salir. Al recuperar la libertad, la víctima dijo: «Tengo que agradecer que no me golpeó, vivo acá hace más de 30 años».