Contuvieron el incendio que se había desatado cerca de Los Reartes

Los bomberos lograron contener el incendio forestal que se había desatado en la localidad de Capilla Vieja, en cercanías de Los Reartes. En el lugar, trabajaron voluntarios de los cuarteles de Los Reartes, Alta Gracia, Santa Rosa, Calamuchita, Villa Ciudad de América, Potrero de Garay, San Agustín, la Agrupación Serrana y el equipo del Plan Provincial de Manejo del Fuego

Se sumaron además cuatro aviones hidrantes que sobrevolaron el foco, ubicado en el departamento de Calamuchita.

Según pudo conocer EL DIARIO, el fuego se originó en un sector de bosque nativo y se expandió hasta alcanzar un pinar.

«Queremos resaltar el gran trabajo de los bomberos voluntarios, como así también de los agentes técnicos del ETAC, que en poco tiempo llegaron al lugar y pudieron detener las llamas»; dijo el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Roberto Schreiner.

Es importante destacar que desde el organismo se reiteró que rige un alerta por riesgo extremo de incendios forestales y se pidió a la población dar rápido aviso ante la presencia de columnas de humo u otro indicio de fuego.