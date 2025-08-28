Detuvieron a un veterinario acusado de vender drogas a menores

Un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en Villa Cerro Azul derivó en la detención de un veterinario de 61 años, acusado de comercializar estupefacientes y de entregar droga a jóvenes menores de edad.

La irrupción tuvo lugar en una vivienda de calle Mendoza s/n, donde los grupos operativos incautaron 166 dosis de marihuana, ocho de cocaína, 30 semillas de cannabis sativa, una motocicleta y distintos elementos vinculados al fraccionamiento de sustancias.

De acuerdo con las primeras pesquisas, el detenido era un profesional muy reconocido en la zona, lo que generó sorpresa en la comunidad.

Por disposición de la fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Jesús María, el hombre y las evidencias secuestradas fueron trasladados a sede judicial.