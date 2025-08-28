Detuvieron a una mujer de 61 años por venta de drogas en barrio Lamadrid

La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante un allanamiento en barrio Lamadrid, Córdoba capital, que finalizó con la detención de una mujer de 61 años acusada de comercializar estupefacientes.

El procedimiento se realizó en una vivienda de calle Agustín Roque Arias al 1000, donde se cumplimentó la orden judicial y se trasladó a la aprehendida a sede judicial.

La investigación se encuentra ligada a un operativo efectuado el pasado jueves 21 de agosto, en el que fueron detenidos tres narcomenudistas y se secuestraron dosis de cocaína, tussi, comprimidos de Rohypnol, dinero y otros elementos relevantes.

Por disposición de la fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, se ordenó la remisión de lo secuestrado y el traslado de la detenida.