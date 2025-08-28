El Gobierno presentó una denuncia por los incidentes en la caravana de Milei

El Ministerio de Seguridad presentó hoy una denuncia penal por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal por los incidentes en la caravana encabezada por el presidente Javier Milei ayer en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

Según el texto difundido por la cartera de Patricia Bullrich, se solicita profundizar la investigación judicial en virtud de la posible "comisión organizada del ataque", lo que configuraría un agravamiento de los delitos.

En los disturbios lanzaron un piedra al mandatario nacional que no llegó a impactar. La denuncia quedó radicada ante el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora.

En el comunicado difundido por Seguridad resalta: "Uno de los lemas de gestión es claro: “el que las hace, las paga”, y todo hecho de violencia debe ser sancionado con el máximo rigor de la ley". (NA)