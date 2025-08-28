General Cabrera: robaron cables de una cooperativa y terminaron detenidos

En la ciudad de General Cabrera, departamento Juárez Celman, tres personas fueron detenidas en las últimas horas tras sustraer cables y otros elementos de una cooperativa agropecuaria. El hecho ocurrió en la intersección de Av. Belgrano y Bv. España, donde efectivos policiales interceptaron a un hombre de 44 años y a dos adolescentes de 13 y 15 años.

De acuerdo a lo informado, los uniformados habían sido alertados sobre la presencia de estas personas en el lugar y, al llegar, los sospechosos intentaron escapar. Sin embargo, fueron rápidamente reducidos y aprehendidos.

En el procedimiento se secuestraron cables, cuchillos, mochilas y luces, elementos que habrían sido robados momentos antes de la cooperativa. Tanto los detenidos como lo incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía de 2º turno, a cargo del fiscal Francisco Di Santo.