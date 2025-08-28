Grave accidente en Caroya: adolescentes de 17 y 18 años luchan por su vida

Colonia Caroya vive horas de angustia tras un siniestro vial ocurrido este miércoles por la tarde en Calle 22, a la altura del 1500. Dos jóvenes de 17 y 18 años resultaron gravemente heridas al volcar el cuatriciclo 4x4 Rotax Power 850cc en el que circulaban.

Las chicas, identificadas como Manuela Gry (17) y Francina Azul Brochero (18), fueron asistidas de inmediato y trasladadas al Hospital Regional Vicente Agüero de Jesús María, donde ingresaron inconscientes a la terapia intensiva. El director del centro de salud, Javier Díaz, informó que ambas sufrieron traumatismos de cráneo, y que una de ellas además padece un traumatismo abdominal provocado por el peso del vehículo.

Por la gravedad del cuadro, durante la noche fueron derivadas a los hospitales Misericordia y Tránsito Cáceres de Allende de la ciudad de Córdoba. Allí permanecen internadas con asistencia respiratoria y pronóstico reservado, según comunicó el Ministerio de Salud provincial.

La fiscalía interviniente investiga si el vuelco estuvo relacionado con exceso de velocidad, una maniobra imprudente o la participación de otra persona. Se confirmó además que las jóvenes no llevaban casco, un elemento de uso obligatorio que resulta clave para prevenir lesiones graves.

El caso reaviva el debate sobre la circulación de cuatriciclos: en la Argentina solo está permitida en zonas rurales o espacios habilitados, bajo condiciones específicas y con licencia, seguro y casco reglamentario.

Mientras tanto, la comunidad caroyense se unió en torno a un mismo pedido: familiares y amigos difundieron en redes sociales un mensaje solicitando una cadena de oración por la recuperación de las dos adolescentes y por la labor de los médicos que las atienden.