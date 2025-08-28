Hay dos detenidos por el violento ataque a la caravana de Milei

Dos hombres fueron detenidos por el ataque a piedrazos que sufrió ayer la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora. El presidente iba acompañado por su hermana Karina y por el candidato José Luis Espert y el acto de campaña terminó con corridas y un clima de tensión que obligó a la evacuación de la comitiva.

Uno de los detenidos fue capturado tras arrojar piedras contra los vehículos de la caravana y se lo acusó de atentado a la autoridad, mientras que el segundo se había lanzado sobre una de las camionetas de la comitiva.

Milei participaba de una de las actividades de campaña de cara a las elecciones del 7 de septiembre cuando se desató el caos.

Minutos antes, había declarado por primera vez sobre el escándalo de las presuntas «coimas» en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y había soltado: «Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió». Acto seguido, comenzaron las corridas, los empujones y piedrazos que interrumpieron la actividad oficial.

Horas después, voceros del gobierno nacional responsabilizaron al kirchnerismo por los disturbios.