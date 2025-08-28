Incendio en Capilla Vieja moviliza a más de diez cuarteles de bomberos

Un importante incendio forestal se desató en la zona de Capilla Vieja – Los Reartes, en el departamento Calamuchita, y mantiene en vilo a la región. Ante la magnitud del foco, se dispuso un operativo que reúne a más de diez cuarteles de bomberos voluntarios.

Trabajan en el lugar efectivos de Los Reartes, Alta Gracia, Santa Rosa de Calamuchita, Villa Ciudad América, Potrero de Garay, San Agustín, La Cumbrecita, San Clemente, Despeñaderos, junto al Plan Provincial de Manejo del Fuego (PPMF) y brigadas de ETAC.

El despliegue incluye autobombas, cisternas y personal especializado en incendios forestales que realizan tareas de contención y enfriamiento para evitar que el fuego avance hacia sectores poblados.

Las condiciones climáticas, con viento y temperaturas elevadas, dificultan el trabajo de los equipos en una jornada de máxima tensión en las sierras cordobesas.