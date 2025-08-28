Incidentes en una protesta de ATE y CTA: detenidos y un policía herido

Córdoba. Durante la mañana de este jueves se registraron incidentes en una protesta convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) frente al edificio de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, ubicada en las calles 27 de Abril y Miguel C. del Corro.

Según informó la Policía, la manifestación se desarrollaba en el marco de un reclamo vinculado a la falta de insumos y alimentos para comedores populares, cuando un grupo de manifestantes intentó ingresar por la fuerza al edificio. En ese contexto, arrojaron elementos contundentes contra el personal policial que se encontraba en el lugar.

Producto de los disturbios, varias personas fueron detenidas más de 13 personas y un efectivo policial resultó con lesiones. Entre los detenidos se encuentra Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba, quien (según el gremio) sufrió una fractura en un brazo durante el procedimiento. La Policía, en cambio, negó que los detenidos presentaran lesiones.

Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente. Además, la Dirección General de Control de Conducta Policial tomó conocimiento del hecho y dio participación al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad.