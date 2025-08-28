Juzgarán a dos ex integrantes del COE por el caso Solange Musse

El próximo lunes 1 de septiembre se llevará adelante el juicio por el caso de Solange Musse, la joven que conmovió al país durante la pandemia de coronavirus. Serán juzgados los dos ex integrantes del COE de Huinca Renancó quien le negaron a su padre la posibilidad de despedirse de su hija, quien estaba enferma de un cáncer terminal.

El proceso judicial dará inicio en la ciudad de Río Cuarto y Eduardo Andrada, exdirector del Hospital de Huinca Renancó, y la asistente social Analía Morales, están acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Ambos fueron los responsables de impedir que Pablo Musse ingrese a Córdoba para saludar a su hija.

El caso se remonta al mes de agosto del 2020 y el hombre había viajado desde Neuquén hasta Córdoba acompañado por su cuñada, Paola Oviedo, quien tiene discapacidad. Lo interceptaron en el límite provincial y a pesar de que exhibió los permisos correspondientes, las autoridades le negaron el paso y argumentaron un resultado «dudoso» en un test de Covid-19.

No le permitieron llegar hasta la ciudad de Alta Gracia (donde residía Solange) y lo obligaron a volver a su provincia con escolta policial. Días después, Solange falleció a los 35 años sin poder ver a su papá.