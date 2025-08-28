Lo detuvieron con una moto robada, ocurrió en Villa Giardino

Un hombre de 30 años fue detenido durante un control policial en Villa Giardino y se procedió al secuestro de una moto. Ocurrió en las últimas horas en la Avenida Belgrano y se constató que el rodado tenía adulterado el número de cuadro.

Se trata de una moto marca Corven 150 cc. que inmediatamente fue trasladada hacia la sede policial.

Se procedió a la aprehensión del conductor y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de la Ciudad de Cosquín.