Murió tras haber volcado con su auto en el interior de Córdoba

Un joven perdió el control del auto que conducía, se dio vuelta y murió en el interior de Córdoba. El trágico hecho se registró el miércoles pasado alrededor de las 22 horas en la localidad de General Levalle y trascendió que la víctima tenía 33 años y se trasladaba a bordo de un Volkswagen Vento.

Se investiga las causas que derivaron en el accidente fatal y trascendió que el rodado quedó dado vuelta a un costado de la calle Ramón J. Cárcano al 801. Los bomberos voluntarios fueron alertados por un hombre que pasaba por el lugar y al llegar, descubrieron el cuerpo sin vida del conductor, que sería de apellido Campana.

El automovilista quedó atrapado y perdió la vida a causa de las graves heridas.

Se ordenaron una serie de pericias para determina cómo se produjo el siniestro.