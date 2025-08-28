Punilla: Dejó de mandar a su hija al colegio por el bullying que le hacían

Santa María de Punilla. La mamá de una alumna de primer año del IPEM 393º de la localidad de Santa María de Punilla tomó la decisión de no enviar más a su hija a clases por el constante acoso que sufre por parte de un grupo de compañeras.

La mujer que prefirió mantener su identidad bajo reserva para preservar a su hija, expresó a EL DIARIO: "Prefería tomar esa decisión antes que tener que sacarla en ambulancia".

"Sufría un acoso y hostigamiento verbal; todo empezaba cuando se dirigían de mala manera, le pedían plata, la esperaban a la salida del colegio para pegarle. Una como mamá, le tiene que decir: 'Defendete', pero ¿por qué tengo que educar a mi hija para que se defienda? Lamentablemente, el colegio es el reflejo de la sociedad. Ella fue agredida físicamente fuera del establecimiento por sus compañeras, se reunieron para hacer un trabajo, hubo un intercambio de palabras y la agredieron".

La mujer siguió explicando que "ante esta situación, opté por que dejara de asistir. Esto viene desde la primaria; uno ve pequeñas cosas, actitudes de abuso y amenazas que van creciendo, van aumentando el grado de violencia. Primero le quitan la merienda, luego plata, útiles, y termina en agresiones físicas. El día de mañana, ¿qué van a hacer?".

"Ir a hablar y pedir sanciones me significaba el miedo de que después tomen represalias contra mi hija. Ella me iba contando lo que pasaba, pero generalizaba, no me decía puntualmente a ella, como que era a otros alumnos; yo pensaba: 'No puede ser'. No le gusta el conflicto, es más bien callada. No hay una solución; este es un círculo vicioso. Si se los sanciona, vuelven peor, más enojados. Todos los niños tienen derecho a una educación, pero, ¿dónde quedan los derechos de mi hija?", señaló la indignada madre.

"El último día que asistió fue el viernes pasado, fui escuchada por los docentes, pero ellos tampoco pueden hacer nada ante este tipo de alumnos; los exceden. Me dieron la opción de que termine rindiendo libre, hasta conseguir banco en otro colegio. Les dije que prefería que quedara libre y rindiera las materias en coloquio a tener que buscarla en ambulancia un día".