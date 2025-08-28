Villa dolores

Quiso escapar de un accidente y terminó atropellando a un policía

El automovilista intentó escapar tras chocar a otro vehículo y embistió a un efectivo, que sufrió lesiones en los brazos y debió ser asistido en un centro de salud.
Sucesos
jueves, 28 de agosto de 2025 · 20:47

Un hombre de 74 años quedó detenido en Villa Dolores luego de protagonizar un violento episodio en la vía pública. Según informó la Policía, el automovilista chocó a otro vehículo e intentó escapar de un control, momento en el que embistió a un efectivo policial.

El uniformado resultó con lesiones en los brazos y fue trasladado a un centro médico para su atención.

El conductor fue reducido y puesto a disposición de la Justicia.

