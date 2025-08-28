Quiso escapar de un accidente y terminó atropellando a un policía

Villa dolores
Quiso escapar de un accidente y terminó atropellando a un policíaEl automovilista intentó escapar tras chocar a otro vehículo y embistió a un efectivo, que sufrió lesiones en los brazos y debió ser asistido en un centro de salud.
Un hombre de 74 años quedó detenido en Villa Dolores luego de protagonizar un violento episodio en la vía pública. Según informó la Policía, el automovilista chocó a otro vehículo e intentó escapar de un control, momento en el que embistió a un efectivo policial.
El uniformado resultó con lesiones en los brazos y fue trasladado a un centro médico para su atención.
El conductor fue reducido y puesto a disposición de la Justicia.