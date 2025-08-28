Río Tercero: detuvieron a un hombre acusado de vender drogas con delivery

La Fuerza Policial Antinarcotráfico desplegó dos allanamientos en Río Tercero que culminaron con la detención de un hombre de 35 años, acusado de comercializar estupefacientes bajo la modalidad de delivery.

Los procedimientos se concretaron en viviendas de avenida Savio al 1300 y calle Carrizo al 500, donde personal de la División K-9 halló 562 semillas de cannabis sativa y distintos elementos relacionados con la investigación.

De acuerdo a las pesquisas, el detenido ofrecía la entrega de drogas a domicilio además de la venta directa en su vivienda.

Por disposición de la fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Tercero, el hombre fue trasladado a sede judicial.