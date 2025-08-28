Tras los pasos de una banda que sembró el terror en el Valle de Punilla

Dos allanamientos se hicieron en las últimas horas en domicilios de la ciudad de La Falda, tras una serie de hechos delictivos ocurridos en el Valle de Punilla que incluyeron el robo de más de trescientos mil pesos de una cafetería céntrica. Los procedimientos estuvieron a cargo del personal de la Departamental Punilla Norte y se hicieron en Villa Caprichosa.

Durante los operativos, se procedió al secuestro de elementos relacionados con la causa que se investiga.

Se busca dar con los integrantes de una banda que tendría a maltraer a los vecinos de la zona.

El golpe más importante lo dieron la semana pasada en un inmueble de Avenida Edén y Emilio Meincke, donde se apoderaron del dinero destinado al pago de proveedores y servicios.