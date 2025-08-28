Jesús María. Un hecho inusual se registró en la Escuela Gendarmería Nacional de Jesús María, cuando un alumno de sexto grado llevó a clases un gas pimienta que había encontrado en la vía pública y lo activó dentro del edificio escolar.

El aerosol fue rociado contra una pared y una puerta, sin intención de dañar a sus compañeros. Sin embargo, algunos estudiantes manifestaron irritación en los ojos, lo que motivó la inmediata intervención de directivos y docentes. Se convocó a las familias, se brindó asistencia a los niños afectados y se trabajó junto al equipo pedagógico del Ministerio de Educación.

En diálogo con Radio Jesús María, la inspectora escolar Analía Viel explicó que la situación fue abordada con una mirada educativa y no punitiva:

“Tenemos que aprovechar estas circunstancias para educar, problematizar y concientizar sobre los riesgos de elementos como el gas pimienta, que si bien es de venta libre, no puede estar en manos de menores”.

Además, se resolvió realizar un taller con padres para reflexionar sobre convivencia escolar y los peligros del uso indebido de ciertos elementos.

La inspectora aclaró que la viralización de audios y mensajes en redes sociales generó preocupación excesiva. La presencia de una ambulancia en el lugar no estuvo relacionada con este episodio, sino con otra asistencia de rutina.

Finalmente, Viel subrayó que la escuela y la familia son “las dos instituciones más importantes en la formación de los niños” y llamó a reforzar el diálogo para trabajar en soluciones conjuntas.

