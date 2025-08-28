Una falla en el aire acondicionado provocó un incendio en un departamento

Villa Carlos Paz. Un principio de incendio generó preocupación hoy en un edificio ubicado en Pasaje Finlay al 300 de Villa Carlos Paz. El fuego se inició en un departamento del primer piso debido a un desperfecto en un equipo de aire acondicionado instalado en una de las habitaciones.

Los propios habitantes lograron sofocar las llamas en primera instancia, mientras que efectivos del DUAR y Bomberos Voluntarios realizaron tareas de enfriamiento y aseguraron el lugar para evitar riesgos mayores. En el operativo también trabajaron personal policial y de Seguridad Urbana, quienes cortaron momentáneamente el tránsito vehicular en la zona.

Dentro de la vivienda se encontraba una pareja junto a una menor, que fueron atendidos por un servicio de emergencias médicas. Afortunadamente, todos resultaron ilesos y no fue necesario su traslado a un centro de salud.

El siniestro dejó únicamente daños materiales, sin que se registraran consecuencias de mayor gravedad.