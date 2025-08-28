Una nueva denuncia contra el chofer acusado de abusar de su hija y sus cuñadas

Horror de Córdoba
Una nueva denuncia contra el chofer acusado de abusar de su hija y sus cuñadasEsta tarde, se sumó el testimonio de una mujer mayor que formaría parte de su círculo íntimo.
Una nueva denuncia se presentó este jueves en contra el hombre acusado de haber abusado sexualmente de su hija y sus cuñadas, en unas serie de hechos registrados en la ciudad de Córdoba. El sospechoso tiene 36 años de edad, se desempeña como chofer de aplicaciones de viajes y se encuentra con prisión preventiva.
El caso se conoció cuando la hija del acusado tenía 15 años y decidió contarle lo sucedido a su madre. Entonces se abrió una investigación y derivó en un arresto durante el pasado mes de marzo.
La mujer escuchó atentamente el relato de su hija y posteriormente, al haberle contado a sus hermanas, descubrió que ellas había atravesado una situación similar de niñas.
Esta tarde, se hizo una nueva presentación judicial contra el sujeto y trascendió que la denunciante es una una mujer mayor de su círculo íntimo. La abogada Fernanda Alaniz dialogó con EL DIARIO y expresó: «Se trata de una nueva denuncia que se tramitará por separado, porque los tres hechos anteriores serán elevados a juicio. Seguiremos el caso y pedimos a las víctimas que se acerquen a denunciar, porque si esta persona vuelve a la calle, es un peligro para cualquier mujer o niño».