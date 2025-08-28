Una nueva denuncia contra el chofer acusado de abusar de su hija y sus cuñadas

Una nueva denuncia se presentó este jueves en contra el hombre acusado de haber abusado sexualmente de su hija y sus cuñadas, en unas serie de hechos registrados en la ciudad de Córdoba. El sospechoso tiene 36 años de edad, se desempeña como chofer de aplicaciones de viajes y se encuentra con prisión preventiva.

El caso se conoció cuando la hija del acusado tenía 15 años y decidió contarle lo sucedido a su madre. Entonces se abrió una investigación y derivó en un arresto durante el pasado mes de marzo.

La mujer escuchó atentamente el relato de su hija y posteriormente, al haberle contado a sus hermanas, descubrió que ellas había atravesado una situación similar de niñas.

Esta tarde, se hizo una nueva presentación judicial contra el sujeto y trascendió que la denunciante es una una mujer mayor de su círculo íntimo. La abogada Fernanda Alaniz dialogó con EL DIARIO y expresó: «Se trata de una nueva denuncia que se tramitará por separado, porque los tres hechos anteriores serán elevados a juicio. Seguiremos el caso y pedimos a las víctimas que se acerquen a denunciar, porque si esta persona vuelve a la calle, es un peligro para cualquier mujer o niño».