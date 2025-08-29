Accidente en la Ruta 38: un auto chocó contra una vaca

Personal policial informó que en la ruta 38, a la altura del kilómetro 90, en la zona de Río Seco/Charbonier, se produjo un accidente de tránsito con lesionados. Según las primeras averiguaciones, una camioneta Ford Ranger, conducida por un hombre de 39 años y acompañada por otro de 77, colisionó contra un animal vacuno por causas que aún se investigan.

Al lugar acudieron servicios de emergencias médicas, que trasladaron al hombre de 77 años al Hospital de Capilla del Monte. También colaboraron Bomberos Voluntarios para asegurar la zona y asistir en el procedimiento.