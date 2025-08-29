Alertan por tormentas con granizo, ráfagas y nieve en las sierras

La Policía de Córdoba informó que durante este fin de semana se prevé el desarrollo de tormentas fuertes en distintas zonas de la provincia. El fenómeno podría incluir ráfagas intensas de viento, caída ocasional de granizo y abundante agua en cortos períodos de tiempo, lo que aumentaría el riesgo de anegamientos.

El reporte del Observatorio Hidro-meteorológico de Córdoba también advierte sobre la posible ocurrencia de nevadas débiles en sectores serranos durante la jornada del domingo.

Noticias Relacionadas Reducción de calzada en el Camino de las Altas Cumbres y la E-88

Ante este escenario, las autoridades recomendaron circular con precaución, especialmente en rutas serranas, y mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.