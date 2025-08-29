Carlos Paz: El IPEM 190 apareció empapelado con graves denuncias

Las paredes del colegio Pedro Carande Carro (IPEM 190) de Villa Carlos Paz, amanecieron empapeladas con carteles que exponen la situación de los docentes y las denuncias por maltrato laboral y hostigamiento.

Desde hace un tiempo, se viene responsabilizando a la directora Laura Frini por «conductas inapropiadas» y se formalizaron más de treinta presentaciones que derivaron en una investigación del Ministerio de Educación de la Provincia.

Las mismas fueron realizadas por docentes de la institución, quienes publicaron un comunicado en las últimas horas: «La comunidad del IPEM 190 de Villa Carlos Paz está al límite. A las denuncias de los docentes, se suman las actas de los padres respaldando cada acusación contra la directora Laura Frini. Unidos, en las nuevas actas, los padres denuncian directamente a la directora de ser una "maltratadora", ejerciendo "bullying" y "maltrato" con "soberbia y cinismo” y "hasta faltando el respeto".

Ante la contundencia de todas las pruebas ya presentadas, el silencio de las autoridades no es inacción, una una burla a nuestra comunidad y una clara muestra de impunidad».

«La impunidad parece ser un patrón en este caso, ya que la acusada ha sido denunciada anteriormente por comportamientos similares, y por la cual fuera apartada del Colegio San Jose de la localidad de Cura Brochero. Las burlas, comentarios despectivos, los términos discriminatorios, hasta xenófobos, hacia los denunciantes han sido constantes, reflejando una cultura de impunidad en la Institución. El acoso, la falta de respeto diario, hacen que el clima institucional se encuentre enardecido, pudiendo llegar a afectar las trayectorias escolares»; añadieron.

«La directora Laura Frini sigue sosteniendo que “no le van a hacer nada porque tiene contactos en la política”, esto no sólo muestra la impunidad con la que se está tomando la investigación sino que se teme que no se tomen medidas efectivas para detener el acoso. La falta de acción puede perpetuar un ambiente laboral hostil. Es fundamental que se investigue y se tomen medidas disciplinarias adecuadas. La comunidad educativa exige justicia y un ambiente laboral seguro. La impunidad debe ser erradicada para garantizar la dignidad y el respeto en el lugar de trabajo. Mientras tanto observamos como la hija de la directora Laura Frini, fue “puesta a dedo“ y está trabajando en éstos momentos en Inspección de la Provincia, mismo organismo que dice estar investigando sin amiguismo y siendo objetivos. Convirtiendo al inspector (Jorge) Pizarro en cómplice de todo lo que está pasando»; sostuvieron.

En las nuevas actas, también se denunció al inspector Jorge Pizarro, quien (según testimonios de los padres) habría «presionado» para que eliminen todas las publicaciones de las denuncias, minimizando los maltratos sufridos.

«Que la sociedad de Villa Carlos Paz sepa que nuestra lucha no termina aquí. Seguiremos exigiendo justicia y pedimos a quienes hayan vivenciado esta violencia que se unan a nuestro reclamo sin miedo. Les enseñamos a nuestros hijos y estudiantes que deben defenderse ante la vulneración de derechos, es por ello que actos de ésta naturaleza no pueden suceder en la Escuela. No al maltrato , no a la discriminación , no a la xenofobia»; completaron.