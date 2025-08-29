Cayó la banda de los “Levanta Portones” tras un megaoperativo en Córdoba

La Policía de Córdoba llevó adelante un amplio operativo que permitió desarticular a la denominada banda de los “Levanta Portones”, acusada de cometer robos en domicilios de la capital provincial.

Los investigadores indicaron que la organización criminal forzaba los accesos a garajes y sustraía dinero, joyas y otros bienes. En algunos casos, los robos ocurrieron con los moradores dentro de las viviendas, lo que incrementó la gravedad de los hechos.

Noticias Relacionadas Reducción de calzada en el Camino de las Altas Cumbres y la E-88

En total, 12 personas fueron detenidas, de las cuales seis estarían directamente relacionadas con los delitos que se investigan. Los procedimientos incluyeron más de 30 allanamientos en distintos barrios de Córdoba.

El operativo estuvo supervisado por el jefe de Policía Leonardo Gutiérrez, con la presencia del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y el fiscal de instrucción Juan Pablo Klinger, entre otras autoridades.