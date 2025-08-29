Clausuran concesionaria Alpha Motors por incumplimientos y abusos

La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia clausuró preventivamente a la firma ALFHA MOTORS SAS, que operaba bajo el nombre de fantasía “Alpha Motors” en calle Rivera Indarte 263 de la ciudad de Córdoba.

La medida se adoptó tras un incremento de denuncias por incumplimientos contractuales. Durante la inspección se verificó la presencia de alrededor de 250 empleados en un call center montado en el primer piso del local.

Según informaron las autoridades, la empresa incurrió en infracciones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N.º 24.240, presentando contratos con numerosas cláusulas abusivas, omisiones en la información y demoras injustificadas en la entrega de motos 0km y autos usados.

En el marco del artículo 34 de la Ley Provincial N.º 10.247, se dispuso la prohibición de comercializar cualquier producto o servicio hasta tanto la firma no regularice su situación y cumpla con las normativas. Además, las actuaciones fueron remitidas al Ministerio Público Fiscal para determinar si hubo conductas que configuren un hecho delictivo.

Desde Defensa del Consumidor instaron a los usuarios a informarse antes de concretar una operación de compra o venta de vehículos y recordaron que se encuentran disponibles canales de denuncia y asesoramiento a través de WhatsApp (351-3266655), correo electrónico ([email protected]), el sitio web oficial y las oficinas de atención en toda la provincia, incluida la nueva sede de avenida Colón 724.