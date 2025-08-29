Desbaratan organización narco que operaba con drogas de Río Cuarto

Una organización dedicada a la venta de drogas fue desarticulada en la ciudad de Laboulaye tras una investigación encabezada por la Fuerza Policial Antinarcotráfico. El grupo estaba conformado por tres hombres y dos mujeres, quienes recibían estupefacientes desde Río Cuarto para distribuirlos con la modalidad de delivery en distintos barrios.

Los operativos, dirigidos por el Ministerio Público Fiscal, se desarrollaron en cinco domicilios: calle Julio Argentino Roca al 200, 25 de Mayo s/n, Tozzini s/n, Sergio Moncalvillo al 100 y Pasaje 2 de Ani al 100. En los cuatro puntos de venta desarticulados, los efectivos secuestraron dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, un arma calibre 22, dos automóviles, una motocicleta y otros elementos vinculados a la causa.

Los cinco detenidos fueron trasladados a sede judicial, mientras que lo incautado quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Laboulaye.