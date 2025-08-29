Estafas en Río Tercero: secuestran dinero y tecnología

En la ciudad de Río Tercero, un operativo policial derivó en la detención de dos mujeres acusadas de estafas. La investigación incluyó una serie de allanamientos realizados en distintos domicilios, donde se incautaron más de diez equipos tecnológicos, tarjetas de crédito y una suma de dinero en efectivo, entre otros elementos de interés para la causa.

Las detenidas quedaron a disposición de la justicia mientras avanza el proceso para determinar la magnitud de las maniobras fraudulentas.