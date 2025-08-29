Increíble: un motociclista cayó a un pozo, un vecino lo ayudaba y tambien se precipitó

Anoche, cerca de las 23:45, se registró un accidente en barrio 16 de Noviembre, en Córdoba capital. Según informaron fuentes policiales, un motociclista que circulaba en una Appia Vectra 110 cc cayó a un pozo en construcción ubicado en la vía pública.

Al percatarse de la situación, un vecino intentó socorrerlo, pero también terminó cayendo al interior del pozo. Como consecuencia, ambos hombres resultaron con politraumatismos y fueron trasladados de urgencia al Hospital de Urgencias.

El hecho es investigado para determinar las condiciones de la obra y las circunstancias en que se produjo el siniestro.