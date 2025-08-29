Increíble: volcó una ambulancia, enviaron otra y también se dio vuelta

Días atrás, la Ruta Nacional 5 fue escenario de un episodio insólito en jurisdicción de Chivilcoy. Dos ambulancias que habían partido desde La Pampa con destino al Hospital Garrahan de Buenos Aires terminaron volcadas en el mismo día, mientras trasladaban a una adolescente junto a su madre.

El primer accidente ocurrió por la mañana, cuando la unidad perdió el control en la calzada mojada y volcó a la altura del kilómetro 140. Horas más tarde, cerca de las 16.45, la segunda ambulancia enviada en auxilio sufrió el mismo destino en el kilómetro 175.

Si bien las secuencias generaron momentos de gran tensión, no se registraron heridos de gravedad entre pacientes, familiares ni personal sanitario. El hecho reavivó los reclamos por el mal estado de la Ruta 5 y la peligrosidad de circular bajo intensas lluvias.