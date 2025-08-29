La policía recuperó heladeras y cocinas industriales en Justiniano Posse

Allanamiento en Justiniano Posse
La policía recuperó heladeras y cocinas industriales en Justiniano PosseLa policía secuestró heladeras, cocinas industriales y un automóvil vinculado al hecho en el departamento Unión.
Durante un operativo realizado en la localidad de Justiniano Posse, en el departamento Unión, la Policía de Córdoba logró recuperar parte de los elementos que habían sido robados recientemente en el edificio de la Sociedad Italiana.
Entre lo incautado se encuentran dos heladeras comerciales, dos cocinas industriales, varios electrodomésticos y mobiliario. Además, en el procedimiento se secuestró un automóvil que estaría relacionado con el hecho investigado.
Las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía interviniente, mientras se busca determinar la participación de los responsables en el robo.