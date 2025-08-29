Córdoba. Un joven motociclista perdió la vida en un siniestro vial ocurrido ayer en la ciudad de Córdoba. El hecho se registró en el kilómetro 14 de la avenida Circunvalación, anillo interno, a la altura del puente Sabattini. Según informaron fuentes policiales, un hombre de 25 años que se trasladaba en una motocicleta marca Bajaj Rouser colisionó contra la parte trasera de un camión Volvo, conducido por un hombre de 28 años.

Al lugar arribó personal de un servicio de emergencias que constató el deceso del motociclista. En tanto, el conductor del camión resultó ileso.

Las circunstancias que provocaron el impacto aún son materia de investigación.