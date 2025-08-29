Operativo interfuerzas en Cosquín: secuestraron drogas en la plaza central

En el marco del plan de lucha contra el narcotráfico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó un operativo interfuerzas en la ciudad de Cosquín.

El dispositivo contó con la participación de móviles y efectivos de la Policía de Córdoba y de la Guardia Local Municipal, que fueron desplegados en distintos sectores de la ciudad, incluyendo calles, espacios verdes y áreas consideradas críticas.

Durante los controles en la Plaza San Martín, personal de la FPA secuestró varias dosis de marihuana a un hombre mayor de edad que se encontraba en el lugar. El procedimiento forma parte de una estrategia más amplia destinada a reforzar la presencia policial, prevenir el delito y combatir la comercialización de estupefacientes en la provincia.