Reducción de calzada en el Camino de las Altas Cumbres y la E-88

El Camino de las Altas Cumbres registra reducción de calzada en los kilómetros 75, 92 y 93 por trabajos de mantenimiento. Las obras se desarrollan en el tramo que conecta El Cóndor con Copina, donde se dispusieron desvíos señalizados.

En paralelo, sobre la ruta provincial E-88, a la altura de los kilómetros 9 y 10, en jurisdicción de Las Tapias, también se encuentra restringida la circulación por similares tareas. En ambos sectores, la Policía de Córdoba informó que los desvíos están claramente indicados para garantizar el tránsito seguro de los vehículos.