Un hombre fue rescatado de un incendio en barrio Jardín Hipódromo

En las últimas horas se registró un incendio en una vivienda de barrio Jardín Hipódromo, en Córdoba capital. Personal de la Dirección de Bomberos, con la colaboración de vecinos, rescató a un hombre de 73 años que se encontraba atrapado dentro del inmueble.

El damnificado fue trasladado al Instituto del Quemado con quemaduras de primer grado en el rostro e intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

El fuego provocó daños totales en la casa ubicada en calle Rafael Sanzio al 700. En tanto, otro hombre que colaboró en el rescate también sufrió síntomas de intoxicación, aunque fue atendido en el lugar y no requirió traslado.