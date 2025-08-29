Un hombre se atrincheró con un cuchillo en Icho Cruz

Un operativo de alto riesgo se desplegó esta tarde en Icho Cruz, cuando un hombre de 63 años se atrincheró dentro de una vivienda ubicada en calle Los Halcones, en barrio Solares. Todo comenzó cuando la justicia civil dispuso una orden de desalojo del inmueble.

uD83DuDEA8 Tensión en Icho Cruz: un hombre de 63 años se atrincheró con un cuchillo durante un desalojo en barrio Solares.

El hombre había residido un tiempo como cuidador, luego hizo refacciones y decidió instalarse allí. Al recibir la notificación de la medida judicial, tomó una cuchilla, se la colocó en el pecho y amenazó con quitarse la vida.

De inmediato intervino a los servicios de emergencias y posteriormente un equipo de negociadores del ÉTER. Tras varios minutos de tensión, lograron persuadirlo para que depusiera su actitud.

Finalmente, fue trasladado por el Servicio de Emergencias Punilla Sur al Hospital Sayago para su atención médica.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, DUAR, ÉTER, Servicio de Emergencia Punilla Sur y Policia.