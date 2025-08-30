Autopista Córdoba–Carlos Paz: un auto despistó a la altura de La Arbolada

Cerca de las 9 de la mañana, un vehículo despistó en la autopista Córdoba–Carlos Paz (Justiniano Allende Posse), en el tramo ubicado a la altura de La Arbolada.

El rodado era conducido por una sola persona, quien no sufrió lesiones aparentes. De todas maneras, fue asistido en el lugar por los equipos de emergencia que acudieron al llamado.

En el operativo participaron la Guardia Urbana, la Policía Caminera, una ambulancia de Vittal, personal de Caminos de las Sierras y bomberos de Malagueño.