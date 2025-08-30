Camión de caudales volcó en Potrero de Garay: cuatro hospitalizados

Un camión de caudales Mercedes Benz despistó y volcó en la ruta S-495, a la altura del kilómetro 2 en Potrero de Garay, departamento Santa María.

El hecho ocurrió en las últimas horas y derivó en el traslado de sus cuatro ocupantes al hospital Arturo Illia de Alta Gracia. Todos presentaban distintos traumatismos.

Según informaron fuentes policiales, el conductor del rodado, un hombre de 62 años, habría perdido el control del vehículo, que terminó lateralizado sobre la banquina.

Las autoridades investigan las circunstancias en que se produjo el siniestro.