Carlos Paz: intentó robarse una botella de whisky y quedó detenido

Un hombre de 56 años fue detenido este sábado en Villa Carlos Paz tras intentar sustraer una botella de whisky de un comercio céntrico.

El hecho ocurrió en barrio Centro, sobre calle Cassafousth, donde personal policial del Escuadrón Motorizado entrevistó al encargado del local. El hombre denunció que uno de sus empleados detectó a una persona que había pasado la línea de caja con una bebida alcohólica oculta entre sus prendas, sin abonarla.

El sospechoso fue retenido en el lugar hasta la llegada de los efectivos, quienes procedieron a su traslado a la Alcaidía local y al secuestro de la botella.

El caso quedó a disposición del magistrado interviniente.