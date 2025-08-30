Desarticularon una fiesta clandestina donde había más de 120 personas

Durante las primeras horas de este sábado 30 de agosto, se llevó adelante un operativo que permitió desarticular una fiesta clandestina donde había más de 120 personas.

El procedimiento sumó la participación de efectivos policiales y del área de Fiscalización y Control de la Municipalidad y se realizó en un domicilio de calle Prudencio Murgiondo al 5800 en Coronel Olmedo.

En el lugar, se constató la celebración de un evento sin habilitación ni medidas de seguridad correspondientes y se pudo comprobar que además se cobraba entrada para ingresar.

Se constató la presencia de una gran cantidad de personas que posteriormente se retiraron del lugar.