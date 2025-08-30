Estaba prófugo y descubrieron que fue asesinado de un balazo en la cabeza

El cuerpo sin vida de un hombre oriundo de San Francisco, quien se encontraba prófugo, fue hallado muerto en una zona rural en la Provincia de Santa Fe y descubrieron que tenía un balazo en la cabeza. La víctima tenía 33 años de edad y sobre él, pesaba una orden de captura por un hecho delictivo.

El cadáver de Martín Emanuel Sommariva apareció en el barrio Acapulco de la localidad de Josefina.

Una investigación judicial comenzó para tratar de esclarecer el episodio y trascendió que el hombre contaba con antecedentes delictivos y habría sido abordado por varias personas. Vecinos alertaron a través de un grupo de WhatsApp sobre una persecución y detonaciones compatibles con armas de fuego, hasta que se dio con el macabro hallazgo.

Sommariva se encontraba con el torso desnudo y mostraba un impacto de bala a la altura del ojo izquierdo.

Se ordenaron una serie de pericias forenses en la morgue judicial de Rafaela y tomó intervención el fiscal Martín Castellano.