FPA desbarató una banda narco con allanamientos y cuatro detenidos

En un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desbarató una organización narco que operaba en los barrios 12 de Julio, Nueva Esperanza y Ciudad de Mis Sueños, en Córdoba capital.

Los procedimientos incluyeron cinco allanamientos simultáneos e investigaciones de campo, que derivaron en la detención de cuatro personas —tres hombres y una mujer— y en el secuestro de estupefacientes.

En la vía pública, sobre calle Ingeniero Juan Manuel López al 100 de barrio Residencial Santa Ana, efectivos de la FPA arrestaron a un hombre de 61 años y secuestraron 150 dosis de cocaína.

En los domicilios allanados se incautaron 260 dosis de marihuana, sustancia de corte, una balanza digital, elementos de fraccionamiento, además de tres pistolas, dos réplicas de armas de fuego, 219 cartuchos, dos automóviles y dinero en efectivo por $378.100 y 320 dólares.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, que dispuso el traslado a sede judicial y la remisión de lo secuestrado.