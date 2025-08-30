Horror: Detuvieron a una abuela que permitía que abusaran de su nieta

Ocurrió en el norte cordobés
Horror: Detuvieron a una abuela que permitía que abusaran de su nietaLa mujer había entablado una relación con un hombre de 54 años, el principal sospechoso de la causa.
Una abuela fue detenida por haber permitido que abusaran sexualmente de su nieta en el norte de Córdoba. El aberrante suceso ocurrió en la localidad de San Francisco del Chañar y trascendió que se trata de una mujer de 56 años.
Tras un allanamiento a cargo del personal policial, se logró dar con la sospechosa (que se presume facilitaba la menor a un sujeto de 54 años, acusado de haber violado a la niña). El hombre había sido detenido el pasado 13 de agosto en la misma localidad y se encuentra imputado por la justicia, que busca determinar durante qué período se concretaron los absusos.
Cuando le revisaron el celular, descubrieron que mantenía vínculos con la abuela de la víctima.