Investigación judicial expone abusos en la asociación civil REMAR

El Ministerio Público Fiscal llevó adelante una serie de allanamientos en inmuebles vinculados a la asociación civil REMAR, en el marco de una investigación que indaga hechos delictivos cometidos contra niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La causa es instruida por el fiscal Iván Rodríguez, del Distrito III Turno 6°, y derivó en la detención de seis personas mayores de edad. Dos de los implicados fueron interceptados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y serán trasladados a Córdoba en las próximas horas.

Los imputados enfrentan cargos como supuestos autores de privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones leves y coacción.

Los procedimientos contaron con la participación de la Dirección de Investigación Operativa y Equipos Técnicos de la Dirección General de Policía Judicial, junto a brigadas de la Dirección de Protección de Personas y de la Unidad Judicial 14. También intervinieron profesionales del Equipo Técnico de Adopción y Guarda del Poder Judicial. El operativo incluyó además un amplio despliegue de seguridad a cargo de la Policía de la Provincia.