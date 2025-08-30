Megaoperativos en el sur cordobés: cinco detenidos y armas secuestradas

La Policía de Córdoba realizó una serie de procedimientos en distintas localidades del sur provincial que dejaron como saldo cinco detenidos y el secuestro de armas, vehículos y otros elementos relacionados con hechos delictivos.

Los allanamientos se concretaron en Alta Gracia, Huinca Renancó, Cavanagh y Laboulaye, donde se incautó un arma de fuego, tres armas blancas, tres automóviles, dos motocicletas, billetes apócrifos y teléfonos celulares, entre otros elementos de interés para la investigación.

Las autoridades señalaron que los detenidos son cinco personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones judiciales.