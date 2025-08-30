Obras y lluvias afectan el tránsito en varios tramos de Córdoba

La Policía de Córdoba informó esta mañana una serie de interrupciones y reducciones de calzada en distintas rutas provinciales y nacionales debido a trabajos de mantenimiento y condiciones climáticas adversas.

En la Ruta Provincial 28, próximo a los Túneles de Taninga, en la zona de Los Potreros y El Cadillo, se dispuso un corte total por obras.

De manera paralela, se realizan tareas de mantenimiento con reducción de calzada en:

Ruta Provincial 1, del km 63 al 64, acceso Este de Freyre.

Ruta Provincial 15, del km 37 al 41, entre La Higuera y San Carlos Minas.

Ruta Provincial 17, del km 205 al 208, entre Marull y Balnearia.

Ruta Nacional 9 Norte, del km 746 al 749, en la localidad de Jesús María.

Asimismo, se registran lluvias en el Camino de las Altas Cumbres y en la autopista Córdoba–Rosario, por lo que se recomienda a los conductores circular con extrema precaución.