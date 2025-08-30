Robo en Canals: la policía detuvo a cuatro sospechosos armados

En la localidad de Canals, la Policía de Córdoba llevó a cabo varios allanamientos que terminaron con la detención de cuatro hombres vinculados a un hecho de robo registrado en los últimos días.

Durante los procedimientos, los uniformados secuestraron cinco armas de fuego, un rifle de aire comprimido, miras telescópicas, cartuchos, teléfonos celulares, estupefacientes y una suma de dinero.

Noticias Relacionadas Un hombre detenido con escopeta, cuchillo y drogas en Córdoba

Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de las departamentales Unión y Juárez Celman, con despliegue coordinado en distintos puntos de la zona.