Ruta 14: una camioneta chocó a dos caballos en Traslasierra

Un accidente vial se registró en la noche del viernes en la Ruta 14, a la altura de Quebracho Ladeado, jurisdicción de La Paz (Traslasierra).

Una camioneta blanca impactó contra dos caballos que caminaban sueltos y encillados sobre la calzada. Producto del choque, uno de los animales murió en el acto, mientras que el otro sobrevivió.

La conductora del vehículo no sufrió lesiones y recibió asistencia en el lugar por parte de un servicio de emergencias y efectivos policiales.