Se metió por el balcón, lo descubrieron y se escondió en un ropero

Un hombre trepó a un balcón para robar en un departamento en el centro de Córdoba y fue atrapado infraganti. La Policía fue alertada de la situación por los vecinos y cuando revisaron el inmueble, descubrieron al sujeto dentro de un ropero.

Todo ocurrió en horas de la madrugada en un apartamento ubicado en la calle Entre Ríos al 270.

El sujeto aprovechó que no había nadie en el lugar, ingresó por el balcón de un primer piso y fue divisado por otros vecinos del edificio. Inmediatamente, los uniformados procedieron a su detención y trasladado a una comisaría cercana.