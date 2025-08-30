Tragedia en San Luis: abuelo y nieto mueren en choque en la autopista

En la madrugada del viernes, un accidente vial en la Autopista de las Serranías Puntanas, cerca de Balde, San Luis, terminó en tragedia. Un vehículo Mercedes Benz colisionó contra un camión Chevrolet que circulaba en el mismo sentido, de oeste a este, dejando como saldo la muerte de un abuelo y su nieto de 12 años.

El choque ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada. Tras el impacto, el auto quedó completamente destruido y el camión salió de la ruta. La Policía Caminera y el personal de emergencias se presentaron rápidamente en el lugar para asistir a los involucrados.

Noticias Relacionadas Ruta 14: una camioneta chocó a dos caballos en Traslasierra

El abuelo, de 64 años, y su nieto fallecieron en el acto antes de recibir atención médica. El conductor del vehículo, de 37 años y padre del menor, sufrió múltiples lesiones, entre ellas una grave herida en la cabeza, y fue trasladado al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde permanece internado.