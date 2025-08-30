Un auto despistó en La Francia y terminó en un desagüe

Un automóvil Peugeot 207 blanco despistó este mediodía en la Ruta Nacional 19, a la altura del kilómetro 170, en jurisdicción de La Francia.

El vehículo era conducido por un joven de 35 años que, por causas que aún se investigan, perdió el control y cayó al desagüe lindero a la ruta.

En el lugar trabajó personal policial y bomberos voluntarios, quienes constataron que el hecho no dejó heridos y que únicamente se registraron daños materiales en el rodado.